Pesca.- Máis do 90% dos polígonos de bateas están operativos logo da reapertura de dous na ría de Pontevedra

Dous polígonos de bateas na ría de Pontevedra reabriron á extracción este martes tras a remisión de marea vermella que lles afectaban por presenza de toxina lipofílica (diarreica).

En concreto, volven estar operativos os polígonos de Bueu B e de Portonovo B, segundo decidiu este martes o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar).

Deste xeito, só catro dos 51 polígonos de mexillón en Galicia atópanse clausurados. Así, o 92% dos existentes están operativos.

Tres do catro polígonos pechados atópanse na ría de Pontevedra (Bueu A1, Bueu A2 e Portonovo C), mentres que o outro non operativo é o existente en Corme-Laxe.