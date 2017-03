Grupo PSA inicia en París probas de vehículos autónomos con condutores non profesionais

O consorcio automobilístico francés Grupo PSA, a través do seu programa Vehículo Autónomo para Todos (AVA, polas súas siglas en inglés), iniciou probas de vehículos autónomos na cidade de París con condutores "non expertos", segundo informou a empresa nun comunicado.

Probas de condución autónoma en París | Fonte: Europa Press

A compañía que preside Carlos Tavares subliñou que o plan AVA, presentado o pasado Salón do Automóbil de Xenebra, unifica diferentes funcións que irán delegando a condución ao vehículo en lugar da o condutor, sempre que este o desexe.

O obxectivo da firma é facer a condución autónoma accesible ao maior número de usuarios posible, ofrecendo coches que simplifiquen a vida diaria, reducindo o tempo dos desprazamentos e aumentando a seguridade viaria. Por iso, está a implementar o programa AVA con modelos das firmas Peugeot, Citroën e DS.

Desta forma, o Grupo PSA está a levar a cabo probas na área metropolitana de París con modelos con automatización nivel 3 ("sen ollos") e 4 ("mente fora") por parte de condutores non profesionais, no que supón un anticipo dos automóbiles completamente autónomos que introducirá no mercado en 2020.

A empresa apuntou que na actualidade diferentes vehículos do grupo contan con funcións de asistencia ao condutor no marco deste programa e afirmou que, desde o ano próximo, introduciranse funcións automatizadas de condución "baixo a supervisión do condutor". Así, funcións de nivel 2 montaranse no DS 7 Crossback.

Para 2020, o consorcio ten previsto lanzar modelos con funcións "sen mans", que virán despois do nivel 3 "sen ollos", que servirán para que o condutor poida delegar completamente o acto de conducir ao vehículo.