Medio Rural impulsará a agricultura ecolóxica cun plan estratéxico elaborado co sector

A Consellería de Medio Rural impulsará, de acordo co sector, un plan estratéxico de agricultura ecolóxica que servirá para analizar a situación e perspectivas neste campo, así como para deseñar as liñas fundamentais de fomento e promoción desta actividade para o futuro.

Reunión agricultura ecolóxica | Fonte: Europa Press

A directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, tratou esta e outras cuestións de interese para o sector nunha reunión de traballo co presidente do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega), José Antonio Fernández, e con outros responsables.

A reunión serviu para avanzar na redacción deste plan, que se prevé que estea finalizado neste ano e que se centrará tamén no fomento da comercialización destes produtos, que están a rexistrar nos últimos anos un importante crecemento en Galicia.

Segundo os últimos datos dispoñibles, no 2015 alcanzáronse os 33 millóns de euros de facturación neste campo produtivo e, en canto á superficie, ata 20.300 hectáreas estaban dedicadas ao sector agroecológico en Galicia, o que supón un incremento do 33% respecto ao exercicio anterior.

O plan de fixación de poboación no medio rural, que ten en marcha o departamento que dirixe Ángeles Vázquez, integra este sector dentro das 23 medidas que o compoñen. Así, para este ano vanse a destinar 4,3 millóns de euros para fomentar métodos de agricultura ecolóxica.