"Creo que unha persoa que perde catro eleccións, dúas directas (xerais) e dúas indirectas (vascas e galegas) ten que marcharse para a súa casa", afirmou o vicepresidente da Deputación de Lugo, Manuel Martínez, que pediu a Pedro Sánchez que non volva presentarse á Secretaría Xeral do PSOE.

o socialista Manuel Martínez | Fonte: Europa Press

Momentos antes do pleno ordinario da Deputación de Lugo, Martínez lembrou que el está "en suspensión cautelar de militancia". "Non podo votar", afirmou sobre o proceso das primarias socialistas.

Sobre o proceso de primarias, manifestou que quen opte a liderar o PSOE "ten que ser unha persoa que coñeza o partido, que teña cultura do partido, que respecte os valores do partido, e non unha persoa que perdeu catro eleccións e que partiu o partido en dous".

"Eu aposto claramente polo que é o partido desde que o coñezo que é fai corenta anos. Síntoo moito por Pedro (Sánchez), pero debía de non presentarse porque a situación actual de agonía e desencontro e de enfrontamento foi propiciada pola súa actitude", considerou.

Interpelado sobre se lle atraía máis o proxecto que representa Susana Díaz, Martínez insistiu en que el apoia "a cultura de partido". "Patxi López tamén me vale e apoiaríao", afirmou.

"Eu a quen non apoio é a Pedro Sánchez, porque creo que é responsable da situación actual do partido e porque creo que unha persoa cando perde catro eleccións, dúas directas e dúas indirectas, ten que marcharse para a súa casa. Se se limitan os mandatos dos que gañan haberá que limitar os mandatos dos que perden", sentenciou.

Finalmente, advertiu de que "os militantes do partido teñen a palabra, son 189.000, que decidirán libremente e esa é a grandeza deste partido". "Hai que esperar que non haxa presións de ningún tipo e que os insultos e descualificacións queden aparte", resolveu.

"ESCOITAR A TODOS"

Previamente, o presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, respecto diso da candidatura de Susana Díaz, dixo que a ve "ben". "Véxoa como as demais", abundou.

"Eu dixen que escoitaría a todos e actuariamos en consecuencia ante o mellor proxecto e iso é o que vou facer e creo que todos os compañeiros deberían de facer o mesmo, que é escoitar a todos os candidatos. Creo todos son válidos. Unha vez escoitados elixir o mellor proxecto", concluíu.