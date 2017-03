As caixas devolveron 9.000 millóns de euros polas preferentes e a saída a Bolsa de Bankia

O ministro de Economía, Luís de Guindos, sinalou este martes que as antigas caixas de aforros devolveron 9.000 millóns de euros en axudas a través do pago aos preferentistas e dos reintegros do diñeiro investido por particulares na saída a Bolsa de Bankia en xullo de 2011.

Luís de Guindos protagoniza un Almorzo Informativo de Europa Press | Fonte: Europa Press

"Se non houbese o rescate, non se puido devolver o diñeiro aos preferentistas nin cumprir coa sentenza do Tribunal Supremo en relación á saída a Bolsa de Bankia, que nos levou a compensar aos particulares que participaron", afirmou o ministro durante os Almorzos Informativos de Europa Press.

De Guindos insistiu en que se puideron devolver eses 9.000 millóns de euros en axudas grazas a que levou a cabo o rescate e a reestruturación do sistema financeiro español e inxectouse capital nas caixas de aforro afectadas, aínda que destacou que aínda queda unha ampla porcentaxe por reintegrar.

O titular de Economía destacou que se non se levou a cabo o saneamento do sistema bancario español, eses 9.000 millóns "non se puideron devolver nunca, porque o buraco (das caixas) teríano que pagar os depositantes".

Neste sentido, o ministro subliñou que a inxección de capital que se fixo nas entidades afectadas tivo como principal motivo o evitar que os depositantes tivesen que asumir quitas para facer fronte ao "buraco" das antigas caixas de aforro nacionalizadas.

"DESCONFIANZA BRUTAL"

"Se non se rescataron, a desconfianza que xeraría fose brutal. A recesión fose a gran depresión e viviuse unha caída do PIB completamente diferente", explicou.

De Guindos lembrou que o primeiro Goberno de Mariano Rajoy inxectou 40.000 millóns solicitados aos socios comunitarios no sector financeiro español, dos que se recuperaron uns 6.000 millóns a través de pagos, dividendos ou venda de paquetes de Bankia. "Aínda nos queda o 65% de Bankia e BMN. Imos tentar sacarlle o maior retorno posible", engadiu.