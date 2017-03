Liam Gallagher, Charli XCX, Iván Ferreiro, Miss Caffeina e La Femme apúntanse ao festival DCode 2017

O festival DCode 2017 celebrará a súa sétima edición o sábado 9 de setembro no Campus da Universidade Complutense de Madrid e anuncia novos nomes que se suman a Interpol (interpretando o seu primeiro álbum 'Turn On The Bright Lixeiros'), Band of Horses, The Kooks, Milky Chance e Carlos Sadness.

DCODE | Fonte: Europa Press

A ese primeiras cinco confirmacións únense este martes Liam Gallagher, Charli XCX, Iván Ferreiro, Miss Caffeina, La Femme, Yall, Meiga, Exquirla, Varry Brava, Elyella Djs, Holy Bouncer e un artista sorpresa cuxo nomee desvelarase máis adiante.

O próximo 7 de abril ás 10 horas o prezo das entradas subirá a 55 euros (+gastos). Ata esa data, pódense comprar a 48 euros (+gastos) en www.dcodefest.com, www.livenation.es e www.ticketmaster.es (+rede ticketmaster).

"En total, serán 17 horas de concertos, céspede, bo ambiente e boa música para gozar o 9 de setembro da última gran festa do verán", recalca a promotora Live Nation nun comunicado remitido a Europa Press.