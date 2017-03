A Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), dependente do Ministerio de Fomento, conclúe que o mozo mariñeiro do cerqueiro 'A Tenencia' falecido o 22 de setembro de 2016 a 2 millas ao norte de cabo Prior (Ferrol) tras caer ao mar "atopábase nunha posición non segura para realizar a manobra de largado da rede de cerco".

Posición de mariñeiros da Tenencia no largado da rede | Fonte: Europa Press

Así, no informe que publicou a Ciaim, recollido por Europa Press, figura que, en base ás declaracións dos tripulantes, "o falecido enganchouse na xareta (cable con argolas) da rede de cerco que se estaba largando e foi arrastrado ao mar pola arte".

Nese momento o segundo patrón botouse auga para rescatalo e o resto dos tripulantes lograron subilo a bordo, pero a pesar da reanimación cardio-pulmonar faleceu.

'A Tenencia' saíu do porto coruñés de Sada sobre as 18,00 horas do 21 de setembro e ao redor das 1,00 horas da madrugada do 22 de setembro foi cando se produciu o accidente.

En concreto, o mariñeiro accidentado atopábase a popa vixiando a saída da xareta no terceiro lance da xornada cando "resultou arrastrado á auga pola arte" do cerco, explica o organismo investigador.

De tal forma, segundo a declaración do patrón, realizada en dependencias do distrito marítimo de Sada, o tripulante recibiu un golpe da xareta da rede que atopaban largando, "caendo ao mar sen sentido".

SITUACIÓN DO TRIPULANTE E GOLPE

Na análise do accidente, a Ciaim apunta que o tripulante se atopaba na popa, entre a xareta e o costado de babor, e "era o encargado de controlar a saída da xareta".

"Tanto o segundo patrón como o mariñeiro que realizaba as funcións de largador indicaron ao tripulante accidentado en lances anteriores que non se colocase na banda exterior das argolas polo risco que levaba", afirma.

Por iso, este organismo dependente de Fomento lembra que "a posición que debería manter o mariñeiro por ser a máis segura para desempeñar estes labores era entre a xareta e o costado de estribor, onde está situado o largador".

A isto súmase que o mariñeiro falecido "coñecía o perigo desa localización e fora advertido noutras ocasións polo patrón de pesca e os seus compañeiros". De feito, as testemuñas consideran que, aínda que este tripulante estaba ben capacitado, o accidente puido deberse a un exceso de confianza ou a un erro causado pola perda de atención.

As causas do falecemento, segundo o informe do forense do xulgado de instrución número 7 da Coruña, "débense á caída, un traumatismo cranioencefálico e cervical e, finalmente, ao fracaso multiorgánico".

Xunto a isto, remarca que o resto de tripulantes "actuaron correctamente e con dilixencia para tentar pór a salvo a vida do accidentado".

AFUNDIMENTO DO PESQUEIRO 'BALSA' AO NORTE DA ILLA PANCHA

Por outra banda, a Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos tamén acaba de publicar outro informe relativo ao encallamento e posterior afundimento do pesqueiro 'Balsa' ao Norte da Illa Pancha, en Ribadeo (Lugo) o 5 de abril de 2016, no que se determina que o accidente debeuse a "un erro do patrón por exceso de confianza".

Sobre este extremo, o organismo dependente de Fomento indica que "dada a experiencia do patrón, o seu coñecemento da zona e, atendendo á súa propia declaración, non prestou atención á navegación ao estar atender ás tarefas de pesca".

Por iso, subliña que incumpriu "as condicións de seguridade impostas pola Capitanía Marítima de Burela para faenar cun único tripulante".

O accidente produciuse cando o armador e único tripulante da embarcación atopábase largando nasas para a pesca de polbo e tocou co fondo da embarcación nunha roca, o cal provocou unha vía de auga.

No capítulo de leccións de seguridade deste informe, avisa de que "para manter unha atención adecuada á navegación non se deberían realizar faenas de pesca de forma simultánea, adecuando o número de tripulantes ás condicións de traballo, especialmente se se faena preto da costa".