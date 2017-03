AV.- Feijóo responderá sobre corrupción, servizos e despoboamento do rural no próximo pleno do Parlamento

O presidente da Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, responderá a preguntas da oposición sobre corrupción no financiamento de partidos políticos, o uso dos servizos dispoñibles para atallar os problemas de Galicia ou o despoboamento do medio rural no próximo pleno que o Parlamento de Galicia acollerá os próximos días 4 e 5 de abril.

Reunión da Xunta de Portavoces | Fonte: Europa Press

Os portavoces parlamentarios avanzaron estas cuestións na súa comparecencia ante os medios tras finalizar a Xunta de Portavoces, na que aprobaron a orde do día da sesión plenaria que terá lugar a próxima semana.

Neste pleno, ademais, o conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, pechará a rolda de comparecencias que os membros do Goberno de Feijóo iniciaron co arranque da nova lexislatura na Cámara.

