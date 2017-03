Feridos tres operarios en senllos accidentes laborais en Burela (Lugo), Santiago e A Coruña

Tres operarios resultaron feridos en senllos accidentes laborais rexistrados na mañá deste martes nos municipios de Burela (Lugo), Santiago de Compostela e A Coruña.

Segundo informou o 112 Galicia, pasados uns minutos das 12,15 horas deste martes Urxencias Sanitarias informou dun accidente laboral en Burela ao producirse a caída dun operario que realizaba o seu traballo na zona de obras do Hospital da Costa.

Tras o aviso, por parte do Centro de Atención ás Emerxencias de Galicia informouse os axentes da Guardia Civil, Policía Local e aos efectivos de Protección Civil de Burela.

Ao lugar, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias, o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que levou ao Hospital da Costa ao traballador ferido, S.R.V., duns 45 anos.

Mentres, sobre as 11,00 horas en Santiago un particular solicitou ao 112 Galicia unha ambulancia para un traballador que resultara ferido nunha empresa situada no quilómetro 59,5 da estrada da Coruña.

Neste caso, o alertante indicou ao persoal do 112 que un autobús lle pasou por encima dun pé a un traballador. Ademais, asegurou que o home estaba liberado, e que, en ningún momento, quedou atrapado polo vehículo.

Ata o lugar, desprazáronse ademais dos servizos sanitarios, a Policía Nacional e Local, así como efectivos de Protección Civil de Santiago. O 061 en concretou enviou unha ambulancia asistencial que levou ao Hospital La Rosaleda ao ferido, M.A.L.S., de 39 anos.

TORO MECÁNICO

Por outra banda, no municipio da Coruña, na Avenida Principal do Polígono de Pocomaco, un touro mecánico pasoulle por encima dun pé a outro traballador.

Segundo informou persoal sanitario ao CAE 112 Galicia, sobre as 9,15 horas deste martes o home resultou ferido de carácter leve e foi evacuado polos particulares que, nese momento, atopábanse no lugar dos feitos.

Os axentes da Policía Nacional e os efectivos de Protección Civil foron informados o suceso polo 112 Galicia.