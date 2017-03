O galego Manuel Rivas, pregoeiro dunha Feira do Libro que alcanza o medio século de vida en Valladolid

O escritor galego Manuel Rivas será o encargado de pregoar a 50 edición da Feira do Libro de Valladolid que se celebrará entre os próximos días 5 e 14 de maio e que dentro do seu programa, aínda non pechado, inclúe un acto de homenaxe a case medio milleiro de profesores de Lingua e Literatura da capital, onde a Praza Maior, ao igual do que ocorrese na anterior cita, volverá converterse no principal escenario do que, como así subliñou a concelleira de Cultura, Ana Redondo, será unha "auténtica festa".

Nesta ocasión, as datas adiántanse con respecto á anterior edición, celebrada entón en xuño, tras comprobar a comisión organizadora que o intento de atraerse autores a Valladolid facéndoa coincidir coa Feira do Libro de Madrid non tivo o resultado esperado e ao considerar máis conveniente simultanearla co patrón da cidade, San Pedro Regalado.

A Praza Maior, como ocorrese en 2016, albergará o medio centenar de casetas ocupadas por libreiros e editores e será o principal escaparate desta festa, compartindo protagonismo tamén con outros escenarios como as salas Grande e Experimental do Teatro Zorrilla, o Salón de Recepcións do Consistorio, todos eles reservados para a literatura adulta, e unha carpa de cristal "moito máis luminosa" que a do pasado ano destinada ao público infantil.

A concelleira de Cultura, Ana Redondo, en declaracións recollidas por Europa Press, felicitouse polo medio século de vida da feira e por iso expresou o seu desexo de conmemorar tal efeméride cunha "miscelánea" de actividades complementarias que preferiu non detallar ata que estean totalmente pechadas e que conformarán unha "festa dos sentidos".

Si anunciou, en cambio, que se o pasado ano foron os clubs de lectura os homenaxeados, nesta nova edición os destinatarios de tal recoñecemento serán 500 profesores de Lingua e Literatura de Secundaria da cidade aos que se convocará persoalmente por carta, "pois son os encargados de inculcar aos máis pequenos o amor pola lectura e os libros".

"E estou segura de que a súa resposta será maioritaria e que o domingo 14 de maio, ás 20.00 horas, a Sala Principal do Teatro Zorrilla acollerá unha magnífica festa do bo facer educativo e da excelencia na transmisión non só da historia da literatura, senón do gusto e o hábito pola lectura, de cuxa supervivencia depende a nosa sociedade en moito maior grao do que adoitamos outorgarlle", apunta a concelleira.

CARTEL ANUNCIADOR

A feira deste ano, cuxo cartel anunciador é obra da ilustradora valisoletana Beatriz Martín Vidal, será pregoada o próximo día 5 de maio no Teatro Zorrilla polo escritor Manuel Rivas, de recoñecido prestixio na súa faceta novelística, poética e de cronista da actualidade en distintos medios de comunicación e autor de páxinas inesquecibles como as dos poemas e os contos de 'Un millón de vacas' ou de 'Que me queres, amor?', libro no que se inclúe o coñecido relato 'A lingua das bolboretas', así como de novelas como 'O lapis do carpinteiro'.

Rivas escribe asiduamente en 'El País' e nunhas e outras plataformas "defendeu reiteradamente a cultura do libro e aos seus fieis lle gardiáns, os libreiros", indicou Redondo. "Aínda que a súa lingua materna e de creación habitualmente é o galego, prometeunos pregoar en castelán a nosa Feira e sei de primeira man que lle emocionou moito nosa invitación, nunha edición con tanto significado como a deste ano".

A edil estivo acompañada no acto polo secretario de Avadeco, Luís do Hoyo, así como, en representación dos gremios de editores e libreiros, por Rafael Veiga e Marco Antonio Blanco, quen aproveitou para subliñar que "para recoller unha boa colleita é preciso primeiro sementar ben", en referencia á importancia dunha feira deste tipo que permite "achegar os libros aos máis pequenos".