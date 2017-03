O comisario de Agricultura e Desenvolvemento Rural, Phil Hogan, defendeu este martes que a Política Agraria Común (PAC) é un dos "verdadeiros éxitos" da Unión Europea ao achegar seguridade alimentaria no continente desde que os seus inicios hai 55 anos ata a actualidade.

O político irlandés participou nun dos paneis da décima edición do Foro para o Futuro da Agricultura, organizado por Syngenta, que ten lugar este martes en Bruxelas. As xornadas, nas que participan representantes de todos os sectores, das institucións comunitarias e de ONG, están centradas na agricultura sustentable e nos retos ambientais.

"Na miña opinión, a PAC foi un dos verdadeiros éxitos da UE e este ano marca os 55 anos de existencia e apoio para os produtores europeos e a produción de alimentos europeos", asegurou Hogan, que despois subliñou que a política agraria europea garantiu a seguridade alimentaria en Europa e hoxe tamén a "millóns de persoas máis aló da UE".

Ademais, Hogan salientou que a PAC tamén asegura á sociedade europea acceso a alimentos de "alta calidade" producidos cos "máis altos estándares" do mundo. "Se queremos manter a seguridade alimentaria e os máis altos estándares alimentarios no mundo, debemos continuar apoiando aos produtores europeos a través da PAC", argumentou.

O comisario de Agricultura explicou que a "principal razón" do éxito da PAC é que se trata dunha política que "se adapta e evoluciona constantemente" para facer fronte aos novos retos e circunstancias, unha característica que debe gardar para cinguirse aos desafíos deste século, entre os que destacou os obxectivos de desenvolvemento sustentable e os compromisos para frear o cambio climático.

Precisamente, o irlandés participou no foro durante un panel que se preguntaba se a PAC está adaptada aos obxectivos de desenvolvemento sustentable (ODS) e Hogan asegurou que a Comisión Europea liderada polo luxemburgués Jean-Claude Juncker comprometeuse desde o seu inicio tanto con estas metas como co Acordo de París para combater o cambio climático.

Neste sentido, o comisario sinalou que a última reforma da PAC tomou unha dirección da que "non hai volta atrás" e, en concreto, defendeu que a introdución do 'greening' e a "énfase" na actuación ambiental foron elementos centrais da revisión acordada en 2013.

Do mesmo xeito, o responsable de Agricultura do Executivo comunitario afirmou que a UE un uso "sustentable" dos "limitados" recursos naturais e a actividade económica non son "mutuamente excluíntes", así como que hai "moitos modos nos que pode combinarse o desenvolvemento", un feito que se reflicte no enfoque da "economía circular".

En calquera caso, Hogan sinalou que a PAC xa está a ter unha contribución "significativa"en termos ambientais, pero recoñeceu que "pode facer máis". Por iso, defendeu a necesidade de investir "máis e mellor" en innovación e transferencia de coñecemento para "producir máis con menos" e para "producir mellor".

Dentro desta estratexia, nomeou a importancia de aumentar o uso de novas tecnoloxías como a agricultura de precisión, pero tamén a reintroducción de técnicas tradicionais de produción nalgunhas zonas.

Todos estes avances, asegurou, poden supor un valor económico adicional. En concreto, apuntou que a "bioeconomía" ofrece un "potencial incrible" para a creación de postos de traballo, especialmente a nivel local e rexional e en áreas rurais. "A bioeconomía podería ser un novo condutor para un desenvolvemento climático intelixente en zonas rurais e podería achegar un fluxo de ingresos novo e fiable para os produtores", indicou.

"Temos que atopar un equilibrio ao modernizar a PAC, un equilibrio entre manter os obxectivos centrais da política, que foron os primeiros enunciados no Tratado de Roma hai 60 anos, e a necesidade de adaptar a nosa política aínda máis á era dos ODS", apostilou.