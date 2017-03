O viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, considerou que o partido instrumental debe "tomar decisións" a partir da reunión do Consello das Mareas prevista para o vindeiro domingo, día 2 de abril, ao considerar que "sen un mínimo de organización" non poderá dar "o combate na sociedade".

O deputado Antón Sánchez. | Fonte: Europa Press

"En Marea é algo máis que un grupo parlamentario, ten que ser, sobre todo, combate na sociedade e iso sen un mínimo de organización non se consegue", manifestou o tamén líder de Anova na súa comparecencia ante os medios tras a reunión da Xunta de Portavoces celebrada este martes no Parlamento de Galicia.

Neste sentido, Sánchez sinalou que, a partir do día 2, En Marea debe "avanzar" na súa construción como "un movemento que non é un simple partido tradicional". "Ten que exercer no seo da sociedade e iso esixe tomar decisións organizativas e a responsabilidade dos membros do Consello das Mareas é avanzar nese sentido", sinalou.

Na súa intervención, o viceportavoz parlamentario de En Marea subliñou que o partido instrumental tamén ten a responsabilidade de "non frustrar a expectativa de cambio" da xente que lles apoiou "nesa idea de que o que se estaba facendo non era só política institucional", apuntou.

Antón Sánchez pronunciouse deste xeito despois de coñecerse que o Consello das Mareas prevé celebrar o vindeiro domingo unha reunión para a elección da súa coordinadora. Todo iso despois de que parte dos membros deste órgano fixesen pública unha carta na que denunciaban "bloqueo".