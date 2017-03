Medio Ambiente debate co experto Xavier Labandeira a estratexia galega sobre cambio climático

A conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, presentou este martes os traballos que a Xunta está a realizar para a redacción da Estratexia Galega de Cambio Climático a Xavier Labandeira, catedrático de Economía da Universidade de Vigo e experto neste campo.

Beatriz Mato e Xavier Labandeira | Fonte: Europa Press

Durante o encontro, Mato lembrou que esta estratexia será o instrumento planificador no que se detallarán as medidas de observación, mitigación e adaptación ao fenómeno para que a Comunidade poida adecuarse, no posible, a estes cambios.

Así mesmo, engadiu que esta estratexia deberá incorporar a consideración do cambio climático na xestión territorial, dado que a axenda 2020 establece que cada rexión debe desenvolver as súas propias estratexias territoriais para a adaptación a estes efectos.

A conselleira de Medio Ambiente subliñou que o cambio climático é unha "ameaza real" e que desde a Xunta se traballa para "visibilizar e combater este fenómeno".

Desde o inicio da actual lexislatura, apuntou, o Goberno galego está a traballar na Estratexia Galega de Sustentabilidade Ambiental, que se centrará en "crear unha economía eficiente e sustentable no uso dos recursos e baixa en emisións de carbono".

A conselleira convidou a Labandeira a participar nos proxectos que está a promover a Xunta nesta materia, dado o seu perfil de investigador e experto. Xavier Labandeira é o único membro español -e autor-lider- do Grupo Intergobernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) da Organización das Nacións Unidas (ONU).