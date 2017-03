O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, insistiu en que "parece razoable" esperar a que "haxa un congreso e unhas primarias en Galicia" para elixir á nova dirección de partido e "que se clarifique así o futuro do partido".

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou o dirixente socialista este martes ao ser preguntado pola situación do partido ante a posibilidade de que a actual dirección interna do PSdeG, que capitaneaba a deputada no Congreso Pilar Candea, sexa relevada por Ferraz.

Respecto diso, Leiceaga reiterou que "se hai máis consenso ou moito consenso" sería "perfecto" cambiar a dirección pero, dado o momento no que está o PSdeG, considerou "razoable" esperar a que "haxa un congreso e unhas primarias".

"Creo que para todos os ámbitos do partido é bo ter unha dirección perfectamente constituída e isto conseguirase nos próximos meses cunhas primarias", incidiu.