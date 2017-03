Medio Rural acorda coa Fegamp os criterios de reparto do Plan Marco de Mellora de Camiños Municipais para 2017

O director xeral de Desenvolvemento Rural, Miguel Pérez Dubois, reuniuse este martes co presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, para avanzar no deseño e execución do Plan Marco de Mellora de Camiños de Titularidade Municipal para este ano.

Fegamp e Medio Rural | Fonte: Europa Press

A reunión de traballo serviu para buscar o "máximo consenso posible" á hora de establecer os criterios a seguir para a asignación dos fondos que corresponden a cada concello e que atenden a factores como a poboación, a superficie, o grao de despoboamento, o grao de envellecemento e o peso do campo de cada municipio.

Segundo lembrou a Xunta, trátase de fixar coa Fegamp o baremo de reparto dos 16 millóns de euros de fondos propios dos orzamentos autonómicos para esta finalidade. Así, haberá unha achega fixa por municipio de 15.000 euros, aos que se engadirán outros fondos segundo os seus habitantes e entidades de poboación.

Esta asignación corrixirase con diferentes coeficientes, como a superficie de cada termo municipal, a importancia das actividades agrogandeiras e forestais, a evolución demográfica ou o grao de envellecemento. Primaranse, así mesmo, os proxectos de xestión compartida e os procesos de fusión municipal.

Unha das novidades deste ano será a tramitación por vía electrónica de todo o procedemento. A execución do plan permitiu o ano pasado o arranxo dun total 810 quilómetros de vías públicas en 293 concellos galegos.