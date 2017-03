Publicadas no DOG as axudas de máis 1,5 millóns para entidades galegas no exterior

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou as ordes de axudas ás entidades galegas no exterior, que dipondrán de 1.575.000 euros. O prazo de presentación termina o 28 de abril.

Segundo informa a Xunta, un millón de euros destinaranse a axudas para o funcionamento e actividades de índole cultural e social en relación con Galicia.

Pola súa banda, os 575.000 euros restantes irán a axudas para conservación, obras, equipos e infraestruturas de instalacións, así como para a mellora de dotacións.

Respecto diso, o secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, dixo que espera que estas axudas poidan "redundar directamente na promoción da cultura", pero, "sobre todo, na atención aos galegos do exterior, especialmente no campo social, máxima prioridade do Goberno galego".