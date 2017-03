Turismo pagou 882.000 € nun ano ao Arcebispado

Así, a Catedral de Santiago recibirá 300.000 euros para “actividades de promoción”. Outros 323.435 euros será o que destina o departamento de Nava Castro a rehabilitación da primeira planta do antigo Centro Internacional do Peregrino.

Turismo, USC e Igrexa firman a creación da Cátedra | Fonte: usc.es

Aló instalarase unha nova Cátedra da Universitaria de Santiago. A Cátedra Institucional do Camiño de Santiago e as peregrinacións recibirá 40.000 euros da Axencia. Malia que nela tamén colabora a USC, o convenio de creación especifica que o cargo de Director será nomeado “pola USC de común acordo coa Catedral” e un dos coodirectores será nomeado pola Igrexa.

A Axencia Turismo de Galicia investiu outros 200.000 € para a “mellora da atención aos peregrinos” mediante un convenio que prevé, ademais de sufragar gastos de persoal e servizos da Oficina do Peregrino, subvención o Congreso de Acollida Cristiá.

Por último, o Seminario Mario Compostelano recibe da Axencia 19.000 euros para facer material promocional do Mosteiro de San Martín Pinario.

A posta do Goberno e da Igrexa por fomentar a peregrinaxe está a funcionar, polo menos no referido ao número total de peregrinos. En 2016 o Camiño de Santiago pechou un ano histórico con máis de 278.000 peregrinos, superando o volume do último Ano Santo, o do Xacobeo 2010.