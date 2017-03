A Xunta descarta levantar a prealerta por seca debido ao baixo nivel de caudal dos ríos

A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, descartou este martes levantar a prealerta por seca que se decretou o pasado mes de xaneiro, a pesar da mellora dos datos dos encoros, debido ao baixo caudal dos ríos.

A conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato | Fonte: Europa Press

Preguntada respecto diso polos xornalistas, a dirixente autonómica sinalou que "o máis preocupante agora" non é o nivel dos encoros, pois está "mellor" do que estaba en xaneiro e "mesmo" entón "non había perigo de desabastecemento".

"O que estamos a avaliar na comisión técnica é o nivel de caudais dos ríos. Son os que realmente están agora mesmo condicionando que se siga mantendo a situación de prealerta", manifestou Beatriz Mato.

Así, tras apuntar que o nivel de "practicamente todos os ríos" de Galicia "non é o mesmo" que nesta época o ano pasado, indicou que "é necesario que siga chovendo alomenos ata maio", como "habitualmente" adoitaba ocorrer.