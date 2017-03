O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, insistiu en que a postura de "tranquilidade e respecto á Xustiza" non variou despois de que o Tribunal Supremo rexeitase que haxa delito de suborno impropio no eurodeputado do PSOE José Blanco e os populares José Manuel Barreiro e Juan Antonio das Heras por ser destinatarios de agasallos do Nadal (botellas de viño) do presidente de Monbus, Raúl López.

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, comparece no Consello | Fonte: Europa Press

Á espera do pronunciamento do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en relación ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen tamén figuraba na listaxe de agasallos da 'Operación Cóndor', entre outros políticos e autoridades, e se a decisión do Supremo anticipa unha similar do tribunal galego, Rueda replicou que "é unha cousa que teñen que dicir os xuíces".

"Nós dixemos que había que deixar actuar á Xustiza e seguimos dicindo o mesmo a expensas de que se coñeza a decisión do TSXG cando corresponde. A mesma tranquilidade do principio e respecto ao que decida a Xustiza, coa confianza que depositamos nela", resolveu.