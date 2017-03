O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, afirmou, ante a proposta de crear unha fiscalía galega anticorrupción que fixo o presidente da Unión Progresista de Fiscais e fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, e que tamén defendeu En Marea, que o Executivo autonómico estará "ao que diga o fiscal xeral do Estado".

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, comparece no Consello | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios, antes de participar na entrega dos 'Premios Coopera', Rueda sinalou que é ao fiscal xeral do Estado ao que corresponde "valorar as circunstancias" e decidir se se crea ou non a fiscalía.

Por parte da Xunta, sinalou que, se se decidise dar este paso, cumpriría coa súa "obrigación de dotación de medios á Xustiza". Preguntado acerca de se o Goberno que lidera Alberto Núñez Feijóo cre que é necesaria, replicou que ao Executivo non lle toca facer este tipo de pronunciamentos.

"Nós non imos facer valoracións que non nos corresponden, son os fiscais os que teñen que pronunciarse e o fiscal xeral do Estado facer unha proposta", recalcou.

XULGADOS CLÁUSULAS CHAN

En canto ao reforzo con xulgados específicos para abordar o conflito das cláusulas chan, lembrou que, no seu día, acordouse dar un período de "uns meses" para ver se o volume de casos recomendaba dar este paso e que aínda se está nesta fase.

"Na miña opinión, quizais sexa aínda un pouco prematuro, pero, se se decidise que si, a Xunta non vai fallar", garantiu Rueda, quen resaltou que o Executivo autonómico xa actuou no seu día para dotar de medios que permitisen axilizar os casos das preferentes.