Tres mancomunidades reciben os 'Premios Coopera' que recoñecen a colaboración entre entidades locais

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, participaron, xunto con outras autoridades, na entrega dos 'Premios Coopera', que recoñecen a traxectoria de colaboración e os proxectos innovadores das entidades locais, e que nesta edición recaeron en tres mancomunidades.

Entrega Premios Coopera | Fonte: Europa Press

O primeiro premio recaeu na mancomunidade da comarca de Ordes, polo seu servizo 'Conecta CIM', que aposta polo uso de novas ferramentas de comunicación para facilitar o acceso non presencial das usuarias do centro de información da muller da mancomunidade.

Segundo explicou o alcalde de Frades e presidente da mancomunidade, Roberto Rey, quen agradeceu o premio, facilítase que, a través dunha plataforma informática, póidanse solicitar citas, establecer conversacións, ocultar a propia plataforma no dispositivo, e utilizala en zonas sen cobertura ou datos.

Deste xeito, préstase un apoio adicional ao impulso da igualdade e á loita contra a violencia machista, dous extremos que celebraron Rueda e tamén a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, presente no acto.

FISIOTERAPIA E 'APP' TURÍSTICA

O segundo premio desta edición (dotado con 25.000 euros) recibiuno a mancomunidade de Terras de Celanova pola implantación do servizo de fisioterapia e podoloxía no programa de axuda no fogar. Con esta iniciativa, aspírase a mellorar a calidade deste servizo, destinado a persoas maiores con déficit de autonomía ou con discapacidade.

O alcalde de Verea e vicepresidente da mancomunidade, Juan Antonio Martínez, en representación do presidente da entidade, que non puido acudir por motivos persoais, agradeceu o galardón e destacou o funcionamento de Terras de Celanova como "un exemplo de xestión de servizos" que permite "aforrar gastos e ofrecer mellores prestacións" aos veciños dos municipios que agrupa.

A mancomunidade turística Terras do Avia recibiu o terceiro premio grazas á posta en marcha da súa aplicación turística, dotado con 12.500 euros. A 'app' constitúe unha guía virtual que persegue promover a beleza da comarca e divulgar os puntos de interese para axudar aos viaxeiros. Ademais, permite a xeolocalización do usuario para mostrar os puntos de interese máis próximos á súa localización.

O alcalde de Leiro e presidente da mancomunidade, Francisco Fernández, recolleu o premio e, do mesmo xeito que os seus compañeiros, destacou as vantaxes das iniciativas de cooperación, neste caso no ámbito turístico.

COMPROMISO COA COLABORACIÓN

Pola súa banda, Alfonso Rueda, reiterou que "a Xunta estará" para apoiar todas as iniciativas de cooperación entre entidades municipais, coas fusións, "sempre voluntarias", como máximo expoñente.

Previamente, en declaracións aos medios, subliñou que a colaboración no ámbito local consolídase " aos poucos". Agradeceu que a Fegamp tamén camiñe nesta mesma liña, mentres que o presidente da entidade municipalista e alcalde de O Barco, Alfredo García, tamén recalcou "a importancia de cooperar dada a complexidade xeográfica" de Galicia.

En canto á evolución nos premios, García constatou que "se coopera máis, pero falta o paso de presentarse". "Hai moito máis traballo en común que o que concorre, pero este é un proceso que hai que andar", concluíu.