O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, mostrou este martes a súa preocupación ante a falta de "obxectividade", "imparcialidade" e "independencia" da valedora do Pobo, Milagros Otero, no exercicio das súas funcións.

Martiño Noriega | Fonte: Europa Press

En ton irónico, o rexedor compostelán afirmou que "dubida se verdadeiramente a valedora do Pobo" o é con "unha 'p' ou con dúas", é dicir, se é a "valedora do PP".

Noriega fixo estas declaracións ao ser preguntado polos medios sobre o informe anual presentado a xornada anterior por Otero, un acto que o alcalde cualificou de "lamentable espectáculo" e confesou que a valedora "non deixa de sorprendelo".

Neste informe, Milagros Otero destaca particularmente a situación de "difícil convivencia" entre as persoas sen teito e os titulares de negocios na zona vella da capital galega. Un feito que levou ao rexedor compostelán ha asegurar que "existe unha obsesión ou unha animadversión co Concello de Santiago" por parte da valedora, con todo, esta defendeu que "non hai ningún problema".

Así mesmo, Noriega sinalou que "os propios datos son significativos", posto que a valedora equiparou " a nivel comunicativo" as "máis de 50.000 queixas" que houbo sobre a sanidade pública e as listas de espera a "dúas queixas" pola situación dos sen teito.

REPERCUSIÓN SOCIAL DO CASO

Sobre por que da tanta relevancia a este tema preguntóuselle a valedora na presentación do informe, e na súa defensa, esta aludiu á repercusión social do caso dos sen teito e subliñou que é un asunto que aglutinou "bastantes queixas".

Esta non é a primeira ocasión en que Milagros Otero e Martiño Noriega intercambian declaracións, de feito, o rexedor compostelán chanceou repetidamente sobre "pedir amparo á valedora diante das actuacións da valedora".