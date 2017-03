Investigan a un home por un incendio forestal causado por unhas queimas en Ames (A Coruña)

Axentes da Policía Autonómica informaron este martes da investigación dun home como presunto autor dun incendio forestal no municipio de Ames (A Coruña), rexistrado por mor dunhas queimas que non foran avisadas.

Segundo informou a Consellería de Presidencia, a Policía Autonómica de Santiago, nunha actuación en colaboración con axentes forestais do distrito, procedeu á imputación dun home como presunto autor dun lume ocorrido o 18 de marzo na parroquia de Ameixenda, en Ames.

Este lume afectou a unha superficie de 1,27 hectáreas e orixinouse, segundo explica a Xunta, pola realización dunhas queimas para as cales non había constancia de solicitude á Consellería de Medio Rural e nas que supostamente "non se adoptaron todas as medidas de seguridade preceptivas".

Por este feito, segundo concretan as mesmas fontes, instruíronse dilixencias que foron remitidas ao xulgado de Instrución de garda de Santiago de Compostela.

No que vai de ano ascenden a doce as persoas detidas ou investigadas pola Policía Autonómica como presuntas autoras de incendios forestais en Galicia.