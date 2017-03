Varios médicos forenses aseguraron no xuízo que o atropelo mortal dun home en Cedeira (A Coruña) responde a un caso de "morte violenta", aínda que non puideron precisar se foi un accidente ou un homicidio.

Así o apuntaron varios forenses que, en calidade de peritos, declararon na sexta sesión do xuízo que se segue na Audiencia Provincial da Coruña contra un construtor cedeirense para quen a Fiscalía solicita 21 anos de prisión por un delito de asasinato. A acusación particular, pola súa banda, eleva a pena a 24 anos.

O Ministerio Público asegura que, o día dos feitos, o 10 de agosto de 2012, o construtor "variou a traxectoria e arroiou por detrás á vítima sen que puidese advertilo nin facer nada por evitalo, e sabendo que con iso lle ocasionaría a morte".

Os peritos forenses si aseguraron que a vítima foi atropelada "de costas" cando tiña unha postura "lateralizado cara á dereita". Apuntan, ademais, que a causa da morte foi unha "destrución da masa encefálica". Unha lesión que se suma ao resto de golpes recibidos en catro impactos diferentes.

CAPACIDADE DE REACCIÓN, AFECTADA

O tribunal, e en base aos seus informes, si confirmaron que se trata dun caso de "morte violenta". Con todo, non puideron precisar se foi un accidente ou un homicidio, posto que as lesións da vítima son "compatibles" coas dúas hipóteses.

Aínda que non puido descartar ningún dos dous extremos, un experto en criminología considera "máis probable" que se trate dun accidente.

Pola súa banda, tamén en calidade de perito, un neurólogo fixo fincapé no estado do acusado no momento dos feitos, quen estaría influenciado polos efectos da medicación que estaba a tomar e que, segundo sostén este perito, afectaría á súa "capacidade de reacción".

Mentres, un perito criminólogo proposto pola defensa criticou as actuacións dos ateigados, asegurando que se actuou "de modo precipitado".

"Desde o principio partiuse da hipótese do homicidio e sobre iso tentáronse encaixar todas as pezas", afirmou este experto. O xuízo continuará este mércores cos informes das partes.