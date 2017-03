Os críticos da RAG non asistirán a votación que situará a Freixanes como presidente

A división da Real Academia Galega (RAG) continúa. A pesar de que os críticos amagaron con presentar candidatura, finalmente, a falta de apoio fixo decaer a súa proposta. Non obstante, manteñen a división que existe na academia e, por iso, non acudirán á votación que situará a Víctor Freixanes como novo presidente da institución e que se celebra este martes.

Manuel González, académico da RAG | Fonte: puntoGAL

Este grupo, está comandado por quen xa se presentou como candidato alternativo a Alonso Montero, Manuel González, e conta co apoio doutros académicos, entre eles, Xosé Luís Axeitos, ou Darío Xohán Cabana. Segundo as fontes consultadas, este grupo podería sumar só seis académicos.

Precisamente, foi Manuel González quen anunciou a través dunha carta que nin el, nin outros colegas, asistirán a esta votación. Na misiva González argumenta a súa decisión en que estes académicos non queren ser "corresponsables dunha vía que profunda na división da Academia", que entenden que representa a candidatura encabezada por Víctor Freixanes.

O académico desvela que se dirixiu en febreiro ao entón presidente, Xesús Alonso Montero, para solicitar que se tente "propiciar un diálogo franco entre todos os membros do Plenario para analizar a situación da RAG e tratar entre todos de atopar a mellor solución".

González entende que a institución "está a vivir un momento crucial" no que existen dúas vías: a de "profundar nas divisións" ou a de buscar "a reconciliación" entre todos os sectores do pleno. "Nesa conversación Alonso Montero xa me comunicou que o candidato á executiva era Víctor Freixanes e que na RAG xa houbo suficiente diálogo", sinalou.

A proposta do sector de González era a de conformar unha candidatura única coa integración de dous membros deste colectivo na executiva, un deles ocupando a secretaría, que finalmente foi "rexeitada" a pesar de existir "puntos de coincidencia" en conversacións mantidas co propio Freixanes.

Posteriormente, no pleno da institución propúxose a conformación dun goberno formado por persoas que non se viron involucradas nos acontecementos que desembocaron na "actual situación de tensión", en alusión á disputa xerada en 2013 que levou á dimisión de Xosé Luís Méndez Ferrín. "Non se propiciou ningunha vía de diálogo", engadiu.

CONVOCATORIA "PRECIPITADA"

González critica, ademais, a convocatoria "precipitada" do pleno de elección para a xornada do 28 "ante a necesidade de abrir camiños de entendemento", deixando así "cinco días laborables para falar, negociar, acordar e presentar candidaturas", o que cualificou de "pouco serio e responsable".

Así mesmo, considerou "estraño" que os académicos sexan convocados "sen coñecer ningún programa" nin as liñas de actuación propostas polo candidato ou os membros que conformarán a comisión executiva, máis aló do publicado en prensa.

Por todo iso, decidiron anunciar "con dor" que varios membros deste colectivo non asistirán ao plenario deste martes, sen pretender cuestionar a "legalidade do proceso" e sen renunciar ás súas responsabilidades.

"Ratificamos a nosa intención de seguir traballando lealmente e coa mesma responsabilidade coa que sempre o fixemos ao servizo da institución e a causa da lingua galega á que nos debemos. Pero para nós é un día triste e unha oportunidade perdida", conclúe a misiva.

A RAG "ESMORECEU"

O académico Xosé Luís Axeitos, un de máis críticos coa executiva actual, tamén se referiu á falta de consenso que padece a Academia e mostrouse "triste" e "bastante decepcionado" coa deriva da institución, que levou a este grupo de académicos a ausentarse do pleno electoral.

En declaracións a Europa Press, lembrou que alguén lle dixo fai catro anos que a RAG "quedou secuestrada por 50 anos", afirmación que fai súa na actualidade tras presenciar a evolución do proceso electoral.

Axeitos contrastou a "auctoritas" de presidentes como "Barreiro, Ferrín ou Fernández del Riego" coa de Alonso Montero ou Freixanes, que son "homes de imaxe". "Iso é a realidade triste da Academia hoxe", criticou, lamentando que unha institución "cunha traxectoria de defensa e proxección pública" do idioma convértase "nunha asociación cultural". "Esmoreceu totalmente".