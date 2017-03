Feijóo compromete un investimento de 4 millóns para urbanizar o polígono de Morás, en Arteixo (A Coruña)

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comprometeu un investimento de catro millóns para urbanizar os primeiros 1.100.000 metros cadrados do polígono de Morás, en Arteixo (A Coruña), na súa visita ao Grupo Aluman, acompañado polo conselleiro de Emprego, Economía e Industria, Francisco Conde.

Visita do presidente da Xunta a instalacións do grupo Aluman en Arteixo | Fonte: Europa Press

Na súa intervención, trasladou a vontade do Executivo galego de dar resposta ás "necesidades" desta e outras empresas, así como a vontade de "reactivar" o polígono. Para iso, avanzou que se investirán un catro millóns de euros para iniciar a urbanización "dos primeiros 1,1 millóns de metros cadrados do polígono", segundo precisou.

Feijóo puxo tamén este polígono empresarial como exemplo do compromiso que, segundo expuxo, mantén a Xunta para fomentar a actividade empresarial, para facilitar o camiño ás empresas que se queiran instalar en Galicia e as que busquen crecer. "Imos seguir traballando polas empresas que diversifican, que innovan, que exportan e que crean emprego", engadiu.

INVESTIMENTO

Sobre o investimento no polígono de Morás, sinalou que se investirán catro millóns de euros nas obras da estrada da Deputación, que conformará unha das vías principais, e no inicio das obras de urbanización.

Ademais, lembrou que as empresas poderán acceder a chan deste polígono con bonificacións do 30% no prezo e tamén a través dunha nova modalidade, o dereito de superficie, un aluguer con dereito a compra cun custo dun euro por metro cadrado ao ano.

Na súa intervención, o titular da Xunta lembrou que, en 2015, o Executivo galego empezou a aplicar bonificacións no prezo de chan empresarial dos parques autonómicos, que poden chegar ata o 50%.

Sobre esta medida, expuxo que, mediante estas bonificacións, adxudicáronse case 730.000 metros cadrados de chan, "un 20% máis do adxudicado nos anos 2007 e 2008".

OFERTA DE CHAN

Por outra banda, sinalou que actualmente a Xunta oferta 1,8 millóns de metros cadrados de chan en réxime de compravenda con descontos de entre o 30 e o 50%, a partir de 12,5 euros o metro cadrado.

Do Grupo Aluman, dixo tamén que é "a proba" de que é posible desde Galicia "traballar en calquera lugar do mundo, exportar e competir", apuntou en referencia a unha empresa que da emprego a máis de 500 persoas e que factura no exterior máis da metade da súa produción.

PROXECTOS

Pola súa banda, o director xeral da compañía, Manuel Pouse, reiterou a aposta do grupo polo crecemento. Coincidindo con esta visita, o grupo confirmou que estuda a posibilidade de incrementar a súa capacidade industrial "para satisfacer a demanda nos mercados nos que opera".

Concretamente, a compañía está interesada en obter terreos no polígono industrial de Morás, Arteixo, que a Xunta activará nunha primeira fase pondo a disposición das empresas un total de 1,1 millóns de metros cadrados.