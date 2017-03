A Xunta e o Consello Xeral de Colexios Médicos de España colaborarán a favor do sistema sanitario público

A Xunta de Galicia e o Consello Xeral de Colexios Médicos de España (CGCOM) comprometeuse a colaborar a favor do sistema sanitario público.

Reunión do conselleiro de Sanidade co Consello Xeral de Colexios Médicos | Fonte: Europa Press

Así o explicou a Xunta nun comunicado de prensa despois de que o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, celebrase unha reunión co presidente do Consello Xeral de Colexios Médicos de España, Serafín Romeu Agüit, e o seu novo equipo directivo.

As dúas institucións comprometéronse a colaborar no "obxectivo común", segundo concreta a Consellería de Sanidade, de "facer sustentable e manter o excelente sistema sanitario público".

Esta foi a primeira reunión do titular de Sanidade coa nova directiva do CGCOM tras o encontro que a nova directiva mantivo á primeira hora da mañá deste martes co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Nesa reunión, o responsable autonómico de Sanidade coñeceu de primeira man as prioridades da organización médica colexial nesta nova etapa e a súa posta a disposición do sistema sanitario público.

Almuíña agradeceu que o CGCOM escollese Galicia como primeira vvisita para a presentación do novo equipo directivo. Sanidade apuntou que "tratou importantes liñas de actuación da Consellería" en ámbitos como a Atención Primaria, a hospitalización a domicilio (HADO) ou a Pediatría.

Tamén trasladou a disposición da Consellería de Sanidade e do Sergas para traballar conxuntamente co CGCOM en todo aquilo que poida mellorar o sistema sanitario.