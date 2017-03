As tendas de integración social de Inditex gañan 731.000 euros en 2016, un 55% máis e elevan vendas un 33%

As tendas que forman parte do programa de integración social for&from de Inditex, xestionado por organizacións sen ánimo de lucro, elevaron o seu beneficio neto un 55% e incrementaron a súa facturación nun 33% en 2016 con respecto ao exercicio precedente.

Empregados Tempe for&from | Fonte: Europa Press

En concreto, os establecementos for&from do grupo téxtil xeraron un beneficio neto de 732.000 euros e lograron unha facturación de 7,1 millóns de euros en 2016, que foron revertidos integramente nos proxectos sociais das entidades sen ánimo de lucro colaboradoras.

Así mesmo, o novo establecemento Tempe for&from en Madrid (Leganés) conta actualmente con 16 empregados, con previsión de chegar a 18 de face aos próximos meses.

Con esta nova apertura, o programa de integración laboral for&from de Inditex suma un total de 110 postos de traballo ocupados por persoas con algún tipo de discapacidade física, intelectual ou trastorno mental ao longo da súa rede de 12 tendas localizadas en catro Comunidades Autónomas (Cataluña, Galicia, Valencia e Madrid).

Neste sentido, o responsable do proxecto e membro do departamento de Responsabilidade Social Corporativa de Inditex, Carlos Piñeiro, explicou na inauguración da tenda de Madrid que estes datos mostran "a clara evidencia da bonanza económica do modelo e equiparables aos doutras tendas do grupo con superficie e produtos similares".

Así mesmo, co fin de medir o impacto do programa, Inditex encargou unha análise independente a Ecodes, cuxo resultado pon en evidencia a mellora na calidade de vida das persoas con necesidades especiais que traballan en for&from.

A oportunidade de entrar no mercado laboral é un dos ámbitos nos que se observou o maior impacto, xa que se trata dun colectivo con enormes dificultades para logralo. De feito, máis do 83% dos empregados enquisados afirmaron sentirse moi satisfeitos coa estabilidade laboral que lles reporta o proxecto.

Ao longo da rede de establecementos for&from, un 61% dos empregados teñen trastornos mental grave, unha 24% discapacidade intelectual e o 15% restante dispacacidad física. O salario ao que son remunerados "está por encima do convenio e equiparables aos do resto do grupo", sinalou Piñeiro.

Ademais, o programa serve tamén para que as persoas con necesidades especiais fórmense e logren posteriormente un emprego nunha tenda ordinaria. Piñeiro engadiu que este tránsito se deu xa nalgúns casos cara a tendas ordinarias de Bershka e Massimo Dutti.

O custo total do establemiento enmarcado no proxecto for&from é asumido polo grupo téxtil, para despois ser doado a unha organización social especializada en integración laboral de persoas con algún tipo de discapacidade.

De igual modo, Inditex encárgase da subministración de mercadorías que proporciona por baixo do prezo de fabricación aos establecementos que forman parte do programa.

No caso de Tempe for&from de Madrid, a xestión foi asumida pola Fundación Prodis, con sede en Madrid e nada hai 17 anos. A súa presidenta, Soidade Ferreiros de Tejada, indicou que estes establecementos "son un gran escaparate para demostrar as capacidades independentemente da situación de cada persoa".

Así mesmo, Herreros de Tejada animou en nome da fundación a que outros grupos empresariais adopten o modelo co fin de contribuír á igualdade de oportunidades de acceso ao mercado laboral.