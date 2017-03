Oysho (Inditex) mantén a súa aposta polo deporte e seguirá a súa colaboración co equipo de ximnasia rítmica

Oysho, a liña de roupa interior, de deporte e 'homewear' do Grupo Inditex, continúa coa súa aposta polo deporte e seguirá colaborando co equipo nacional de ximnasia rítmica áo que vestiu durante os Xogos Olímpicos de Río de Janeiro, segundo informou a compañía nun comunicado.

As ximnastas españolas de rítmica coa roupa de Oysho | Fonte: Europa Press

En concreto, a firma seguirá colaborando co equipo de ximnasia rítmica neste novo ciclo olímpico, vestindo ás ximnastas coa súa colección de 'gymwear', tanto nos seus momentos de adestro como no seu tempo libre.

Ademais, a liña de roupa interior, de deporte e 'homewear' do Grupo Inditex deseñou o equipamento oficial da Real Federación Española de Ximnasia (RFEG) para 2017.

Oysho continúa así a súa aposta polo mundo do deporte e un estilo de vida saudable. A liña de roupa interior, de deporte e 'homewear' do Grupo Inditex apoiará a La Carrera da Muller en España, ademais de organizar o 'Free Ioga by Oysho', a 'masterclass' de ioga ao aire libre.