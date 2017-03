Atopan falecido no seu domicilio en Lugo a un ancián que levaba días sen contactar cos seus familiares

Efectivos de Bombeiros atoparon falecido no seu domicilio de Lugo a un ancián que levaba días sen contactar cos seus veciños ou familiares.

O equipo de Bombeiros recibiu unha chamada sobre as 11.40 horas deste martes por parte do 112 para dirixirse a unha vivenda situada en San Julián de Vilachá de Mera, no nº19, no lugar de Penela.

Solicitábase atención para unha persoa de avanzada idade que non foi vista por veciños nin familiares desde facía varios días.

O equipo atopouse coas portas e xanelas pechadas no inmoble. Ao entrar no domicilio, comprobaron que o home, un home de 83 anos, falecera deitado na súa cama.