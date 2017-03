Camiños, festivais e enoturismo centran a promoción turística do Destino Rías Baixas 2017

Camiños que transcorren pola provincia, festivais de música, o enoturismo e a calidade turística centran a nova campaña de promoción turística do Destino Rías Baixas 2017 presentando este martes no Palacete das Mendoza de Pontevedra.

A Deputación de Pontevedra presenta campaña Turismo Rias Baixas 2017 | Fonte: Europa Press

No acto de presentación a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, estivo acompañada polos alcaldes de Barro, Cambados, O Grove, Lalín, O Rosal, Sanxenxo e Tui; o xerente do Instituto Galego do Viño, Jorge Vila, e o representante dos Festivais Rías Baixas, Kim Martínez.

Máis aló do clásico binomio de praia e gastronomía, a Deputación pretende promocionar outras potencialidades do territorio a través de "canles máis modernas e de vangarda", segundo indicou.

Coa lema 'Moito por descubrir', e unhas matrioskas como imaxe de "amizade, acollida e descubrimento", segundo engaden, desenvólvese unha campaña promocional ao redor dunha "sucesión infinita" de distintos lugares e experiencias que as Rías Baixas albergan no seu interior e que achegan "moitas razóns para visitarnos", segundo explicou Carmela Silva.

Así, continúa a aposta polos #RíasBaixasFests e anunciouse 'Cruzando camiños', o eixo que engloba todos os Camiños a Santiago da provincia (o Camiño Portugués, o Camiño pola Costa, a Ruta do Mar de Arousa, a Vía da Prata, o Camiño de Inverno e o do Pai Sarmiento).

Ademais, o enoturismo sitúase como polo de atracción aproveitando o nomeamento de Cambados como Cidade Europea do Viño e a calidade turística pon de relevo o valor e a calidade dos establecementos da provincia a través do distintivo Sicted. Respecto diso, Carmela Silva sinalou que este ano 203 establecementos contan con este distintivo.

A promoción do Destino Rías Baixas vaise a presentar en catro escenarios: en Vigo este xoves 30, cunha gala de presentación; en Madrid, o próximo 5 de abril; en Lisboa, en maio; e, finalmente, na localidade portuguesa de Porto, onde volverá o tren dos #RíasBaixasFests que xa fixo o percorrido Vigo-Porto o verán pasado.