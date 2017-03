Trinta compañías de sete países participarán na 22 Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense

O humor e o teatro comprometido cos países en conflito serán os dous eixos nos que vai a pivotar a 22 edición da Mostra Internacional de Teatro Universitario (Miteu), que entre o 20 de abril e o seis de maio achegará ata Ourense a trinta compañías teatrais procedentes de sete países.

A 22 edición da Miteu será unha cita "equilibrada, poética, divertida e con moitos pratos fortes", prometeu este martes o director da mostra, Fernando Dacosta, durante a presentación do programa de actividades no Teatro Principal de Ourense.

O acto de presentación contou coa presenza de Olga Mojón, directora do Teatro Principal; Rosendo Fernández, vicepresidente da Deputación; Luz Fernández Quintas, xefa territorial de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; Virgilio Rodríguez, vicerreitor do Campus de Ourense; Jesús Vázquez, alcalde de Ourense e Belén Iglesias, concelleira de Cultura.

CICLO VOCES SILENCIADAS

Dacosta reivindicou a presenza internacional nesta edición, con grupos procedentes de Portugal, Iraq, Suecia, Holanda ou Costa do Marfil, en especial dentro do ciclo "Voces silenciadas", que da a coñecer o teatro que se fai en países que sofren conflitos bélicos.

Nesta ocasión serán tres os invitados internacionais protagonistas deste ciclo. O 26 de abril, ás 20,30 horas, o Teatro Principal acollerá a obra "Os nenos da guerra" do grupo iraquí "Al Salam Group".

Trátase dun espectáculo realizado con colaboración de Holanda e Suecia que ofrece unha visión do día a día das vítimas da guerra a partir dunha selección de versos de poetas iraquís. Tras a función haberá unha mesa redonda aberta ao público protagonizada polo poeta iraquí Muhsin Al-Ramli.

O director da Miteu tamén destacou a participación da compañía Carolina Torres Topaga, de Colombia, que o 20 de abril ás 20,30 horas ofrecerá no Teatro Principal "unha perspectiva feminina sobre os sicarios" coa obra "mi Parcé".

As "Voces silenciadas" rematarán coa actuación do grupo Bin Kadi So (Costa do Marfil), que o 5 de maio, ás 20,30 horas, presentará no Teatro Principal a súa obra "Sainte dans l'incendie", unha obra que ofrece unha versión africana de Juana de Arco.

Fernando Dacosta tamén defendeu a aposta por "a diversión" nesta edición, a través das actuacións do cantante e humorista Pablo Carbonell (o 20 de abril no Auditorio de Ourense), a compañía lusa Teatro da Didascalia (o 27 de abril no Auditorio) e o concerto do músico catalán Albert Plá (o cinco de maio no Auditorio).

VÁZQUEZ: "UN ESPAZO ÚNICO DE LIBERDADE CREATIVA"

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, destacou que a Miteu converteuse en "o mascarón de proa" das actividades teatrais da cidade e nun "espazo único" para mostrar a "liberdade creativa" das escenas ourensá, galega e internacional.

Nesta mesma liña expresouse o vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, que reivindicou á Miteu como unha "plataforma cultural potente e consolidada que non ten nada que envexar a ningunha outra mostra de teatro do mundo".

Pola súa banda o vicerreitor do Campus de Ourense, Virgilio Rodríguez, reclamou a "entidades e marcas privadas" que sigan o exemplo das Administracións públicas e teñan unha "maior implicación" nesta cita cultural.

"Hai que facer entender que a Cultura produce beneficios, non só económicos, a longo prazo", defendeu Rodríguez.

PARTICIPANTES

A 22 edición da Miteu contará coa participación de 30 compañías. Dous terzos dos participantes serán grupos universitarios procedentes de Galicia, La Rioja, Extremadura, Castilla León, Madrid, Navarra, Andalucía e Portugal.

Ademais actuarán dez compañías profesionais e haberá actividades paralelas como animacións de rúa e encontros cos participantes tras as funcións. O orzamento desta edición é de 74.600 euros.

O Concello de Ourense colabora cunha partida superior aos 40.000 euros, a cesión do Auditorio como espazo escénico e a contratación de dúas compañías.

Pola súa banda, a Deputación colabora con 15.000 euros, a cesión do Teatro Principal e a contratación dunha compañía. A achega da Xunta de Galicia é de 7.260 euros.