Edicións do Vento publica a edición bilingüe castelán catalán das 'viaxes urbanas' de Camilo José Cela por Madrid e Barcelona, nunha obra conxunta que "pon a dialogar" a ambas as cidades nuns tempos "nos que isto supón unha magnífica oportunidade", segundo explicou o fillo do autor, Camilo José Cela Conde.

Presentación da edición bilingüe de 'Madrid-Barcelona' de Camilo José Cela | Fonte: Europa Press

"Estes libros pódense ler nunha clave cidadá, que non política, que permite que cada unha das cidades póidanse ver desde fóra e ser incorporadas polos lectores dun e outro lado como parte propia", defendeu Cela Conde, tras lembrar que "o ideal" sería que o libro de 'Madrid' fose lido polos cataláns e o de 'Barcelona' polos madrileños.

Cela publicou orixinalmente 'Madrid' no ano 1966 e 'Barcelona' no ano 1970. A nova edición conxunta, impulsada pola Fundación Charo e Camilo José Cela e a Fundación La Caixa, sae á venda coas ilustracións orixinais de Juan Esplandiú e Federico Lloveras.

O xornalista e escritor catalán Sergio Vila Sanjuán definiu a Cela como un dos autores "que mellor entendeu o carácter pluricultural" de España, tal e como reflicten ambos os libros. Para o crítico literario, no entanto, estas viaxes urbanas demostran que Cela "sabía máis" de Madrid que de Barcelona.

"A narración que fai da capital é máis vivencial, sáelle só, de feito xa publicara a gran novela de postguerra que era 'La colmena' con Madrid de pano de fondo. En Barcelona acode máis como visitante dos editores que tiña alí, pero xa desde a súa primeira visita fíxose o 'rei do mambo'", comentou con humor.

CRÍTICAS Á BARCELONA DESARROLLISTA

Para Vila-Sanjuán, a obra de Cela sobre Barcelona vai "en tres direccións": unha delas é a histórica, outra a dunha cidade de costumes (cos seus sardanas ou feiras populares) e a terceira é a dunha "visión crítica" coa Barcelona desarrollista. Como exemplo disto último, unha pasaxe no que o escritor galego falaba da Praza de Cataluña como "grande, confusa e bancaria".

Pola súa banda, o xornalista Juan Cruz fala dun Cela que "contou Madrid para sempre", en alusión á vixencia deste libro. "Pódese observar agora cando se le que hai un enorme sentido do tempo e, de feito, tanto 'Madrid' como 'Barcelona' pódense entender como coetáneos desta mesma idade", apuntou.

Para Cruz, este traballo mostra a Cela "narrando con argumentos e capacidades literarias que proveñen do xornalismo". Ademais dunha mirada chea de humor, nas páxinas de 'Madrid' observa a un autor que "foxe do evidente" e que bebeu de fontes literarias como Hemingway, John Dos Passos, Azorín ou Fitzgerald.

"MENOS COUSAS" DAS DESEXADAS NO CENTENARIO CELA

Esta homenaxe forma parte do centenario do nacemento do autor de 'A familia de Pascual Duarte', con exposicións, congresos, actos de recordo e varias reedicións de libro. Preguntado polo balance, Cela Conde recoñeceu que esperaba que "aparecesen máis oportunidades de facer cousas".

"Sempre que se pregunte a un fillo se está satisfeito cunha homenaxe ao seu pai, queixarase. Fixéronse moitas máis cousas das que criamos que se podían facer, pero tamén menos das que me gustou. En calquera caso, non se trata tanto de facer balance como da inercia que se colla: o Centro de Estudos xa é unha realidade e o Museo Charo e Camilo José Cela está en barbeito", lembrou.

Nesta mesma liña, Cruz lamentou que Cela fose protagonista nos últimos anos da súa vida de "incidentes que tiveron que ver coa vida privada" e cos que o escritor "non calculou as consecuencias" que terían na percepción da súa obra. "Enturbouse ao Cela escritor para falar do home público". Para Vila Sanjuán, Cela foi xunto a Dalí "unha das primeiras grandes figuras que entenderon o poder dos medios de comunicación".