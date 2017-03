Un total de sete polígonos da provincia de Lugo terán banda ancha da man da Xunta e de R

O Plan de Banda Ancha da Xunta facilitará este ano o acceso a Internet con velocidades de ata 350 Mbps a sete polígonos da provincia de Lugo.

Así o anunciaron este martes a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Mar Pereira, o director xeral de R, Alfredo Ramos, e o delegado da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro.

Segundo informou a Xunta, as actuacións do plan comezaron en 2016 e xa hai un polígono da provincia que dispón deste servizo, que continuará estendéndose a outros sete. Unha vez completado o Plan, o 85% das superficies empresariais ocupadas da provincia terán acceso a redes de máis de 100Mbps.

Ademais, como complemento a esta actuación, a Amtega abriu unha convocatoria de axudas para dotar de redes ultrarrápidas a empresas e autónomos das zonas máis illadas do rural.

As empresas dos polígonos beneficiados desta actuación do plan poden contratar servizos de Internet a través de fibra óptica cunhas velocidades de ata 350 Mbps de baixada e 35 de subida, e cunha garantía de caudal do 80% sen límite de descargas.

Ademais, R pon a disposición das empresas dos polígonos a tecnoloxía necesaria para que poidan "acometer a súa transformación dixital". Nesta liña están os servizos e solucións na nube como a videoconferencia ou a posibilidade de usar os seus equipamentos e o software como servizo pagando só polo uso que deles fan, sen necesidade de investir, indicaron os responsables da compañía.

Outra opción é o acceso aos servizos da chamado 'Internet das Cousas (IoT)' e da industria 4.0, relacionados coa eficiencia enerxética, control de intrusos nas edificacións, servidores virtuais e analítica de datos (big data), entre outros.

PRAZOS E ORZAMENTO

En 2016 completouse o despregamento da banda ancha en 17 polígonos en toda Galicia. En 2017 cubriranse outros 30 e en 2018 os 34 restantes. Deste xeito, no ano 2018, un total de 130 polígonos, nos que se concentra case o 93% da superficie empresarial ocupada, disporán de acceso a redes de máis de 100 Mpbs.

A Amtega subvenciona estes despregamentos cunha axuda de 3,4 millóns de euros, que xerarán un investimento total de de 5,2 millóns de euros. Estas subvencións cofináncianse ao 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

Para aquelas empresas que están fóra dos recintos industriais e en zonas illadas, a Amtega puxo en marcha unha nova medida do Plan de Banda Ancha, unha convocatoria cun orzamento de 500.000 euros que se poderá ampliar ata un máximo de 1 millón de euros en función da demanda. Estas axudas subvencionarán ata o 100% dos custos das tarefas necesarias para dotar de banda ancha ultrarrápida á empresa, ata un máximo de 20.000 euros por beneficiario.