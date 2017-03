A Fundación María José Jove acollerá o luns a presentación do libro 'Imposible é nada'

A Fundación María José Jove acollerá o luns a presentación de ámbito nacional de 'Imposible é nada', o libro que a entrevistadora e escritora Elena Pita publicou sobre o cirurxián coruñés Diego González Rivas, segundo informa a entidade.

A cita será o luns ás 19,00 horas e xunto á autora e ao protagonista do libro, estará o xornalista Iñaki Gabilondo. O aforamento para asistir está completo e a lista de espera xa pechada.

Editado pola Esfera dos Libros, en 'Imposible é nada' "Elena Pita segue os pasos de Diego González Rivas ao longo da súa viaxe por hospitais de todo o mundo practicando e ensinando a súa pioneira técnica cirúrxica, Uniportal Vats, capaz de extirpar a través dunha única incisión os máis complexos tumores de pulmón", segundo explica a Fundación.

A publicación de 'Imposible é nada' se produce apenas tres meses despois da estrea, tamén na Fundación María José Jove, de 'Seven Days, Seven Cities', unha road movie que narra como o doutor González Rivas e o cirurxián Timothy Yang, a petición do Xangai Pulmonary Hospital, viaxan a sete cidades en sete días para operar e formar a médicos chineses nesta técnica.