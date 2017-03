Galicia rexistra un saldo negativo de 15 empresas entre chegadas e saídas da comunidade en 2016, segundo Informa D&B

Galicia rexistrou un saldo negativo de 15 empresas no balance entre as chegadas e as saídas da comunidade debido a cambios de domicilio en 2016, segundo o estudo que publica a compañía Informa D&B.

En concreto, de acordo con este informe, trasladáronse á comunidade galega 100 firmas, procedentes principalmente de Madrid (42 delas).

Do outro lado, case a metade das 115 que se han ido, 51, fixérono así mesmo con destino a Madrid. Se se ten en conta a facturación, Galicia tamén presenta un saldo negativo, de case 163 millóns de euros.

De feito, Madrid é a comunidade autónoma que máis empresas logrou atraer no últimos tres anos, cun total de 407, mentres que Cataluña é a que máis perdeu, con 279, segundo 'Cambios de domicilio 2016' publicado por Informa D&B, compañía de CESCE.

O estudo mostra ademais que o 91% das sociedades que cambiaron de domicilio en 2016 fíxoo no seu mesma comunidade. De feito, das 44.726 sociedades que se mudaron, tan só un 9%, 4.142, fixérono fóra da súa comunidade.

En todo caso, a cifra de empresas que se moven de autonomía incrementouse un 11% desde 2013. Madrid é a comunidade elixida por un maior número destas empresas, 1.401, e tamén lidera as saídas, con 994, aínda que ten un balance positivo de 407, o mellor do total de autonomías. O 22% das compañías que se traslada a Madrid vén de Cataluña.

En Cataluña instaláronse menos empresas provenientes doutras comunidades, 504, mentres que as que se han ido en 2016 elévanse a 783, polo que perde 279 empresas. Este saldo negativo é o máis avultado rexistrado no conxunto do país o pasado ano.

RESTO DE CC.AA.

A seguinte con peor comportamento sería a Navarra, que reduce en 73 o número de sociedades. As empresas que chegan a Cataluña fano principalmente desde Madrid, un 43%.

A directora de estudos de Informa D&B, Nathalie Gianese, explica que "os cambios de domicilio das empresas teñen consecuencias económicas e en 2016 Baleares é a que máis se beneficia, cun incremento de case 1.300 millóns de euros, superando a Madrid, que é a que ten un mellor saldo en número de empresas, debido ao traslado da empresa Hotelbeds Product SL desde Canarias".

Andalucía é a terceira comunidade, tras Madrid e Cataluña, á que máis empresas se trasladaron durante 2016, con 453, e mantivo un saldo positivo de 132, só superada por Madrid.

Valencia foi a seguinte, xa que recibiu 380, aínda que saíron máis, 433. En ambos os casos, Madrid é a comunidade orixinaria da maioría das compañías, seguida de Cataluña.

Do conxunto de autonomías, seis teñen un saldo positivo entre entradas e saídas de empresas en 2016. A Madrid e Andalucía engádense Baleares, con 76, Cantabria, con nove, Murcia, con oito, e A Rioxa, con catro. Ceuta permanece igual e o resto perden empresas.