Máis de 2.000 persoas participan no primeiro mes do programa de promoción do galego 'Coa lingua fóra'

Máis de 2.000 persoas participaron durante o seu primeiro mes no programa de promoción do galego 'Coa lingua fóra', da área de Normalización Lingüística da Deputación da Coruña, que visitou xa máis de 20 concellos.

O programa chega ao seu ecuador con máis de vinte concellos visitados e a participación de máis de 2.000 persoas tanto nos espectáculos como nos talleres, en especial de público infantil e xuvenil.

Os espectáculos 'A mestra Tomasa lendo e viaxando polo mundo' e 'Non sabes quen es", da compañía teatral Trasgo Sico, xunto cos talleres infantís para o público de menor idade, ademais da charla educativa do escritor e director do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago Manuel Núñez Singala, compoñen o eixo central do programa, que ten como obxectivo animar ao uso do galego.

"Nun primeiro balance podemos destacar a boa acollida na infancia e na mocidade deste programa, que quere desmontar os prexuízos que aínda perviven e dificultan o uso do galego neses tramos de idade, e promover a normalización en etapas en que é preciso incidir para a propia supervivencia do galego", sinalou a vicepresidenta e responsable da área de Normalización Lingüística da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín.