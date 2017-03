O Salón da Prevención e Seguridade Laboral fomentará en maio en Ourense espazos saudables de traballo

O Salón da Prevención e Seguridade Laboral, Previsel, prepara a súa duodécima edición que terá lugar en Expourense os días 10 e 11 de maio, onde fomentará espazos saudables de traballo.

Segundo informou a organización, este evento consolidouse "xa como unha cita imprescindible para todos os axentes sociais involucrados na prevención".

Ata a data celebrouse a primeira reunión do comité asesor no que participan principais axentes, públicos e privados, implicados na prevención. Neste comité apuntáronse os temas que se abordarán a través do programa de actividades co que sempre conta este salón.

Entre as actividades definidas inclúense as organizadas polos distintos colexios profesionais implicados na edificación (arquitectos, enxeñeiros, aparelladores e outros) que abordarán dúas temáticas.

Así, a primeira delas versará sobre a seguridade e saúde laboral vinculada á calidade ambiental centrándose na prevención da concentración de gases nocivos para a saúde dos traballadores como poden ser o dióxido de carbono ou o radón.

Tamén tratarán a prevención de riscos laborais en obras menores nas que non existe plan de seguridade e que afecta, por exemplo, aos traballos afrontados polas comunidades de veciños. A seguridade viaria será abordada pola Dirección Xeral de Tráfico e por FREMAP.

SENSIBILIZAR NA PREVENCIÓN

Uno dos obxectivos de Previsel deste ano é sensibilizar á poboación xeral na prevención, tanto en materia de saúde como de accidentes. Así, a Consellería de Sanidade divulgará os seus programas de prevención e detección precoz do cancro colorrectal.

Ademais, volverán realizar medicións antropométricas para previr o tabaquismo ou a obesidade. Outras entidades como os bombeiros centrarán as súas actividades na actuación en caso de incendio no fogar e estarán especialmente dirixidas á terceira idade.