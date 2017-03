A estiba retoma este mércores a negociación con posturas enfrontadas

A patronal Anesco e os sindicatos de estibadores retoman este mércores, 29 de marzo, as negociacións sobre os aspectos laborais da reforma do sector que promove o Goberno, despois de que a pasada semana as conversacións quedasen en vía morta e coas posturas enfrontadas.

Porto de Valencia | Fonte: Europa Press

A nova reunión dos axentes do sector de carga e descarga de barcos nos portos fixouse para as 17,00 horas deste mércores e volverá contar con asistencia de representantes do Goberno, segundo indicaron a Europa Press en fontes do sector.

No encontro tratarán de achegar posturas a partir do tres propostas de acordo que se puxeron sobre a mesa na última semana, a do Goberno, a dos sindicatos e a da patronal. Polo momento, o único en común entre elas é que ocupan catro páxinas e demandan axudas públicas.

As partes volven reunirse mentres o Goberno urxe a pechar a reforma do réxime legal da estiba para que deixe de ser un monopolio e de incumprir a normativa comunitaria. O fin último é evitar que o Tribunal de Xustiza da UE impoña unha sanción a España que, segundo o Ministerio de Fomento, é inminente.

Ata agora, o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confía en que un acordo entre patronal e sindicatos permita levantar o bloqueo político que provocou o histórico rexeitamento do Congreso ao primeiro Decreto Lei co que pretendía reestruturar a estiba.

No entanto, ante a demora do eventual pacto, comezou a apelar á responsabilidade dos grupos políticos para que permitan aprobar a reforma no Congreso e cumprir con Europa.

TRES PROPOSTAS SOBRE A MESA.

Co fin de facilitar o acordo, o Goberno foi o primeiro en presentar na mesa de negociación unha proposta de acordo que expón a "subrogación como novos empregadores" dos estibadores. Ademais, ofrece axudas públicas para abordar posibles excedentes de persoal mediante un plan de prexubilacións voluntarias a partir de 50 anos e co 70% do salario e o compromiso de "elevar un eventual acordo a un rango normativo".

A esta proposta sucedeu a exposta polos sindicatos de estibadores (Coordinadora de Traballadores do Mar, CC.OO., UGT, CIG e USO), que contempla a súa principal reivindicación, a de dispor "con rango de lei" a subrogación dos traballadores. Tamén reclaman prexubilacións, pero co 80% do salario e sempre cun mínimo de tres veces o salario mínimo interprofesional (2.122 euros), e "participar na formación para o acceso á profesión".

Do seu lado, a patronal Anesco parte de realizar un axuste no persoal dos 6.150 estibadores para adecuala "ás necesidades de cada porto" e só contempla subrogacións a través de Centros de Emprego Portuario que, no seu caso, formasen varias empresas. Ademais, expón abordar unha completa reestruturación da forma de traballo nos portos, para flexibilizar horarios e repartición de tarefas e reducir custos ata un 30%.

A presentación da proposta empresarial o pasado xoves bloqueou a negociación, dado que non só choca coa principal reivindicación dos estibadores de garantir por lei os seus traballos, senón co compromiso de mantemento do emprego defendido tamén polo Goberno. A partir dese punto retomaranse as conversacións o mércores.