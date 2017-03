Comisións Obreiras (CC.OO.) denuncia "recortes" e "deterioración" na liña ferroviaria de ancho métrico, polo que remitiu unha carta á Xunta e aos concellos afectados polos problemas, que sitúa no traxecto Ferrol-Ribadeo.

O sector ferroviario do sindicato mostra a súa preocupación e insta as autoridades a adoptar "as medidas oportunas" para que se corrixa a situación.

Ademais, oponse a "calquera supresión ou peche de liñas, estacións ou venda de billetes". Reivindica, pola contra, un ferrocarril "público e social".

Nesta liña, CC.OO. pide ás corporacións locais "xestións para manter e potenciar a rede, inclusive dirixirse ao Goberno central e ao galego para que se articulen as partidas orzamentarias precisas para a mellora dos servizos".

Lembra que, antes de terminar o ano, o Ministerio de Fomento deberá publicar unha nova relación das obrigacións de servizo público ferroviaario.

E respecto diso, teme que se endurezan os criterios "e pesen máis a rendibilidade económica e o número de viaxeiros, esquecendo o carácter social, vertebrador e dinamizador da economía dos lugares atravesados por estas liñas".

Apunta que as deficiencias se materializan por "falta de material ferroviario, diminución de persoal e escaso mantemento de infraestrutura". A maiores, denuncia que se lle da á comunidade galega "un trato discriminatorio respecto doutras".