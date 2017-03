La Rioja estuda o modelo galego de centros integrados de Formación Profesional para estendelo o curso próximo

O conselleiro de Educación, Formación e Emprego do Goberno rioxano, Alberto Galiana, mantivo este martes en Santiago de Compostela unha reunión de traballo co seu homólogo galego, Román Rodríguez, para coñecer o funcionamento nesta comunidade dos centros integrados de FP. O obxectivo do Executivo de La Rioja é ampliar a rede de centros integrados para que comecen a funcionar durante o curso 2018-2019.

Galiana visita Centros Integrados de Formación Profesional | Fonte: Europa Press

O encontro, no que tamén participaron os directores xerais de Educación de La Rioja, Miguel Ángel Fernández, e Emprego, Cristina Salinas, ademais de membros da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, incluíu a visita a varios centros deste tipo para estudar o tipo de formación que ofrecen.

Esta acción enmárcase no desenvolvemento do Plan de Formación e Emprego de La Rioja, que contempla a extensión na comunidade deste modelo formativo, orientado principalmente cara ao emprego, e que tan bos resultados deu no Centro Integrado Público de Formación Profesional Camiño de Santiago.

O obxectivo do Goberno de La Rioja é ampliar a rede de centros integrados para que comecen a funcionar durante o curso 2018-2019, o que suporá un paso máis no impulso á Formación Profesional e na modernización da formación para o emprego.

A principal vantaxe destes centros é a súa especialización, dado que nas súas instalacións conflúe toda a oferta formativa enfocada cara ao emprego: Formación Profesional, Formación Profesional para o Emprego, certificados profesionais, etcétera.

Por último, cabe sinalar que o obxectivo do Executivo rioxano é que a súa oferta formativa sexa versátil e dinámica, aberta ás necesidades e propostas do tecido produtivo da comunidade.