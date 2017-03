Comisións Obreiras xulgou "satisfactoria" a súa reunión coa nova presidenta da Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), Pilar Platero, tras a cal valorou o "cambio substancial na actitude e as formas do holding público".

De feito, como destacou a través dun comunicado, espera que a "vontade" mostrada ante a nova petición dun plan industrial para os estaleiros públicos de Navantia se manifeste en "feitos concretos, visibles e perceptibles".

"A SEPI deixou patente a súa vontade de pilotar este proceso e, por tanto, de negociar cos sindicatos devandito plan", relatou CC.OO., tras resaltar que a sociedade pública "tamén asumiu" a súa proposta de constituír unha mesa de negociación con todos os sindicatos representativos en Navantia.

Ao fío diso, Comisións puxo o foco na necesidade de que a SEPI abone "as débedas contraídas co persoal, derivadas da aplicación do convenio colectivo vixente", ao cal Pilar Platero --tal e como relatou o sindicato-- asegurou que está "a traballar" nesa cuestión.