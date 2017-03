O Grupo Colmeiro visita as instalacións de Adolfo Domínguez

Unha delegación do Grupo Colmeiro, encabezada polo seu coordinador, o catedrático Luís Caramés, visitou as instalacións que Adolfo Domínguez ten no polígono de San Cibrao das Viñas.

Esta visita enmárcase dentro dun amplo programa de reunións coas grandes compañías co obxectivo de achegar o mundo académico á realidade empresarial.

A visita foi realizada da man de Adriana Domínguez, filla do deseñador ourensán, que acompañou e explicou as diferentes fases do desenvolvemento do produto.

Os membros de Colmeiro, pola súa banda, interesáronse polas medidas tomadas para reconducir a situación delicada dos últimos anos, que "agora parecen dar os seus resultados", segundo destaca nun comunicado, polo incremento das vendas de máis dun 35%.