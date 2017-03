A tía de Marta Sequeiro, a muller que faleceu tras ser apuñalada o 25 de abril do 2016 no establecemento de hostalaría no que traballaba, situado no barrio ferrolán de Telleiras, tacha de "incompetente" ao fiscal xefe de área de Ferrol por catalogar como homicidio e non asasinato a morte da súa sobriña.

Nunha comparecencia pública realizada na Casa da Muller de Ferrol, a tía da falecida e portavoz da familia, Cristina Valencia, cargou contra o fiscal, quen "baseándose en feitos infundados cualificou esta morte como homicidio, dicindo que o asasino actuou baixo un ataque de ira, que lle asestou 64 puñaladas en menos dun minuto e que Marta non sufriu".

Así mesmo, asegurou non entender como o fiscal de Ferrol "atrévese a asegurar como foi a morte de Marta", xa que "non fai falta ser un licenciado para saber a morte lenta e agonizante que Marta sufriu".

"Antes de ser fiscal hai que ser humano, e, afortunadamente, non todos os fiscais actúan coa mesma insensibilidad que o fiscal xefe de Ferrol", arremeteu.

Así expúxoo Cristina Valencia este martes en presenza do alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), e da edil de Muller, Saínza Ruiz.

CONCENTRACIÓN

O xuízo por este caso arrincará o vindeiro luns, 3 de abril, na Audiencia Provincial da Coruña, o cal sentará no banco dos acusados ao presunto autor material desta morte, Víctor Timiraos, en prisión provisional desde o día seguinte do suceso.

Previamente, o vindeiro venres, 31 de marzo, está convocada pola familia da muller falecida unha concentración na Praza de Armas de Ferrol a partir das 19,30 horas.

Con esta concentración buscan reivindicar "unha xustiza digna para Marta e que poida dunha vez descansar en paz". Así mesmo, deu as grazas de antemán a toda a xente que acuda a manifestarse coa familia de Marta, así como o apoio do goberno de Ferrol e dos integrantes da corporación local.

Cristina Valencia lembrou que "o 25 de abril xa se cumpre un ano sen Marta" e seguen "sen poder asimilalo", "loitado día tras día para que chegue o xuízo e coa esperanza de que o asasino sexa castigado como se merece".

O ALCALDE PIDE UNHA SENTENZA XUSTA

Pola súa banda, o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, reclamou "unha xustiza plena e digna, tanto para Marta como para o seu fillo e a súa familia". "E para que algún día, xa que estas traxedias nunca se superan, poidan cando menos cesar a dor e o loito que están a vivir", agregou.

Para iso, pide: "Unha sentenza xudicial que sexa acorde co castigo que merece quen cometeu un crime tan atroz e que debe facer reflexionar na sociedade na que vivimos".

Finalmente, Suárez realizou un chamamento para que "toda a cidadanía acuda o día 31 a reclamar xustiza para Marta. "Estimo que esta é unha cuestión de cidade, a loita contra a violencia machista faise desde abaixo, co apoio social máis que desde a clase política, que en moitas ocasións non estamos á altura das circunstancias", concluíu.