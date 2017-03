O auto do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que declara o arquivo das actuacións polos agasallos que o presidente de Monbus, Raúl López, enviou ao titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e ao vicepresidente galego, Alfonso Rueda, alega que non só eles, senón "unha pluralidade de persoas", recibiron este tipo de presentes (botellas de viño) "non desacostumbrados" en datas do Nadal.

En resposta á exposición remitida pola titular do Xulgado de Instrución número 1 de Lugo, a Sala admite a súa competencia para pronunciarse sobre Feijóo e Rueda, ambos os aforados, pero declara a súa falta de competencia sobre o exdiputado popular Alejandro Gómez, que xa non é parlamentario nesta lexislatura. No primeiro suposto, declara o arquivo das actuacións.

Na resolución, contra a que cabe recurso, o TSXG esgrime que a delimitación "entre o punible ou non" depende da adecuación social ou dos usos habituais e de cortesía e engade que o artigo 422 do Código Penal (que alude ao suborno) non debe aplicarse "mentres os agasallos ou dádivas sexan de ínfimo valor ou representen un comportamento non suxeito a reprobación social".

"Sen que en ningún caso comprométase a imparcialidade das autoridades no exercicio do seu cargo ou función pública, tal e como estimamos que cabe predicar dos feitos descritos da exposición razoada, non susceptibles de ser indiciariamente tidos como delituosos", apostila o alto tribunal.

Pilar de Lara en cambio apostaba por fixar como límite os 400 euros (que nos delitos patrimoniais marca a diferenza entre delitos leves e menos leves) para diferenciar entre un agasallo de cortesía e un presente que podería estar ligado a un suposto de suborno pasivo.

No caso de Feijóo, situábao como destinatario dun lote de catro botellas de Veiga Sicilia en 2010 por 670,24 euros; tres botellas do mesmo viño en 2011 por 517,55 euros; outras tantas en 2012 por 539,85 euros; e outro tres botellas de Veiga Sicilia en 2013 por 599,68 euros. Rueda recibiría idénticos lotes nos mesmos anos, e ambos os dirixentes outros paquetes "cuxo contido e prezo ignórase" no caso de Feijóo en 2008 e 2009, e no de Rueda en 2009, todos en decembro.

OUTRAS PERSOAS QUE NON SON AUTORIDADES

O TSXG subliña, pola súa banda e tras recalcar que "parcialmente en harmonía" co Ministerio Fiscal, que hai unha serie de argumentos que así o determinan, como que os agasallos se enviaron "a unha pluralidade de persoas, algunhas alleas á condición de autoridade ou funcionario público".

Agrega que os agasallos (botellas de Veiga Sicilia no caso do presidente galego e doutros dirixentes) clasificábanse "de acordo co maior ou menor rango do cargo do destinatario e non por ningún outro parámetro" como "o maior ou menor grao de compromiso inmediato na toma de decisións relativas á armazón empresarial de quen os levou a cabo".

En consecuencia, segundo o tribunal, non se aprecia "un serio risco" de que o servidor público "puidese quedar comprometido eventualmente por influencias alleas ao interese xeral".

"CARÁCTER CONSUMIBLE E PERECEDOIRO"

A Sala tamén entende que os agasallos tiveron lugar cando aínda non rexía o código ético da Xunta, unha disposición "prohibitiva da aceptación de agasallos e dádivas por un importe cuantitativo superior aos 90 euros".

Do mesmo xeito, incide en que se realizaron "a través de empresas ou servizos de transporte habitualmente utilizadas para envíos ordinarios" e "sen concorrencia algunha da nota de clandestinidade".

Por último, remarca que os lotes se enviaron durante varios anos "en días do Nadal e consistiron en obsequios non desacostumbrados en tales datas, de carácter consumible e perecedoiro (botellas de viño)".