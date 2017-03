Falece unha persoa nun accidente de tractor rexistrado en Carballo (A Coruña)

Unha persoa resultou falecido este martes nun accidente de tractor rexistrado no concello de Carballo, na Coruña, tras quedar atrapado debaixo da máquina.

Os feitos ocorreron nunha leira de Cambrelle, na parroquia de Razo. Un particular daba a voz de alarma ás 18.40 horas.

O persoal do 112 informou a Urxencias Médicas e aos Bombeiros de Carballo, que se achegaron ao momento cun equipo de excarceración, ademais de Protección Civil, Policía Local e Garda Civil.

Doutra banda, en Fene rexistrouse un accidente múltiple con catro vehículos implicados, aínda que ningunha persoa resultou ferida.

O sinistro produciuse na DP-1503, a estrada que une a localidade con Lavandeira. No lugar do accidente tivo que intervir o persoal responsable da conservación da vía, na que quedaron diversos restos do choque.

A Policía Local de Fene informou o accidente pasadas as 15.00 horas desta tarde, e alertouse a Protección Civil e os efectivos de mantemento.