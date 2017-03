Santiago acolle a preestrea de 'Vidago Palace', a primeira ficción coproducida pola CRTVG e a RTP portuguesa

A cidade de Santiago de Compostela foi o escenario da preestrea da serie 'Vidago Palace', a primeira ficción coproducida entre a CRTVG e a RTP portuguesa que empezará a emitirse este mércores.

Vidago Palace | Fonte: Europa Press

A obra traslada ao espectador ao verán de 1936 para relatar a historia de amor entre Carlota, aristócrata filla dos condes de Vimieiro e prometida de César, e Pedro, empregado do hotel que da título á serie e fillo do conserxe, nun drama romántico ambientado no estalido da Guerra Civil.

A serie abordará diversas temáticas a través do amor prohibido dos protagonistas, nunha época na que imperaban as conveniencias familiares e sociais, os Xogos Olímpicos de Berlín, e o réxime de Salazar en Portugal, cando era inaugurado o campo de golf de Vidago, hotel de luxo situado ao norte de Portugal onde transcorre a ficción.

A TVG emitirá a serie, composta dun seis capítulos de preto de 50 minutos de duración, os mércores pola noite en 'prime time', sobre as 22.10 horas.

O Auditorio Abanca de Santiago acolleu a preestrea desta coprodución, á que acudiron desde a directora de Televisión de Galicia, Rosa Vilas, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenxo, o director e guionista Henrique Oliveira, e Alfonso Blanco, director da produtora Portocabo, ademais do equipo técnico e artístico da serie.

David Seijo, actor galego que encarna ao protagonista, destacou en declaracións a Europa Press que asumiu o reto "con moita paixón e responsabilidade", ao tratarse dun proxecto "moi ambicioso e bonito esteticamente".

"A sensación é moi boa, os departamentos fixeron un traballo fantástico e a acollida en Portugal foi enorme", sinalou, valorando tanto o traballo desempeñado por Henrique Oliveira como Jorge Coira.

Neste sentido, valorou o "amor" que se puxo por todas partes nesta coprodución, da que destacou os "contrastes" e os "temas universais" que se producen a través da figura do hotel, "unha burbulla de cinco estrelas" en "tempos de guerra".

Con el coincidiu a súa compañeira Mikaela Lupo (Carlota), e que confiou en que esta sexa "a primeira de moitas" colaboracións entre ambos os territorios.

ALIANZA ENTRE TERRITORIOS

'Vidago Palace' é unha serie realizada pola produtora galega Portocabo e a lusa Hop Filmes, que contou cunha subvención a través do programa de axudas da Axencia Galega das Industrias Culturais.

A Xunta destacou a vía de colaboración e traballo conxunto entre actores de ambos os territorios, que neste caso recibiu o impulso definitivo tras o I Encontro de Coprodución Audiovisual Portugal-Galicia.