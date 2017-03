O Burela colle aire

Ficha técnica

Pescados Rubén Burela 5: Edu, Iago Míguez, Isi, Renato, José Carlos –cinco inicial- Iago Rodríguez, Hélder, Antoñito, Jorge Bellvert, Carlitos e Cuco.

Catgas Energía 3: Prieto, Pablo, Dani Salgado, Sepe, Maxi –cinco inicial- Corvo, Sergio, Javi Rodríguez, Lucas, David e Eric.

Goles: 1-0: Iago Rodríguez (minuto 17). 2-0: Jorge Bellvert (18’). 2-1: Javi Rodríguez (30’). 3-1: Jorge Bellvert (37’). 4-1: Jorge Bellvert (39’). 5-1: Iago Rodríguez (40’). 5-2: Edu, en propia meta (40’). 5-3: Javi Rodríguez (40’).

Árbitros: Contreras Tejedor e Pérez Álvarez (casteláns). Amarelas a Isi (minutos 8 e 29), José Carlos (19’), Jorge Bellvert (26’), Iago Míguez (minuto 40) nos locais e a Corvo (18) e David (22) nos visitantes.

Incidencias: partido da xornada 26ª da LNFS disputado no pavillón Vista Alegre ante arredor de 800 espectadores e coa presenza do seleccionador español José Venancio López.



Actitude e entrega para acadar unha vitoria imprescindible que serve para saír dos postos de descenso. O Pescados Rubén Burela impúxose 5-3 a Catgas Energía en Vista Alegre e suma tres puntos importantísimos na súa loita por manterse na elite do futsal. Merecida recompensa para os Tomás de Dios, que gañaban 2-0 ao descanso e chegaron a poñerese 5-1 no último minuto, para acabar cun 5-3 no marcador. O sábado, cita na pista do Aspil Ribera Navarra.



Non foi ata o minuto 16 que Iago Rodríguez adiantou os burelaos cunha xogada persoal e un tiro cruzado ao segundo pau. Antes, o tándem dos Iago (minuto 7), Renato (9’) e Hélder (13’) tentárono para os laranxas sen éxito. Apenas un minuto despois do 1-0, Jorge Bellvert fixo o primeiro na súa conta e o 2-0 para os mariñaos co que se chegou ao tempo de lecer.



Trala reanudación, Isi e José Carlos tiveron o terceiro, pero o Santa Coloma aproveitou a superioridade numérica pola expulsión de Isi por dobre cartón no minuto 29 para acurtar distancias cun gol obra do ex do Burela Javi Rodríguez. Os cataláns apertaron en busca do empate, pero a defensa laranxa non fraqueou, e os burelaos buscaban sentenciar á contra. A falla de catro minutos, Sepe vestiuse a camisola de porteiro-xogador nos visitantes, pero Burela resistiu e Bellvert cazou un balón en campo propio para facer o 3-1 a porta baleira no minuto 37.



O cuarto sería obra de novo de Jorge Bellvert no 39 e Iago Rodríguez fixo o 5-1 xa no último minuto para o delirio de Vista Alegre. Xa nos últimos segundos, Catgas Energía maquillou o resultado con dous goles (Edu en propia meta e Javi Rodríguez) para o 5-3 definitivo. O Burela suma a sétima vitoria na Liga e 21 puntos, e grazas ao empate do Levante 6-6 en Peñíscola, sae dos postos de descenso a falla de catro xornadas.

Jorge Bellvert, autor dun hat-trick, conduce o balón ante un rival. | Fonte: @burelafs