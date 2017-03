Os sindicatos de Nueva Pescanova e a empresa retoman este mércores, 29 de marzo (a partir das 16,00 horas), as negociacións con presenza dos mediadores de Inspección de Traballo na procura de "desbloquear o conflito" nunha semana crave para pactar un novo convenio.

En declaracións a Europa Press, Suso García, da CIG, espera que se poida alcanzar un acordo que "satisfaga" ás reivindicacións dos traballadores, pero cre que será "complicado" se a empresa segue "enrocada".

Neste sentido, tres son as cuestións fundamentais nas reclamacións dos traballadores para a negociación do convenio: as condicións dos novos contratos, a flexibilidade de xornada e o aumento de salarios.

Este calendario de reunións que se celebra esta semana prodúcese tras decidir o pasado venres o adiamento da folga indefinida --ratificado despois en asemblea-- para continuar coas negociacións.

Neste sentido, as partes volverán reunirse os días 29, 30, 31 de marzo e 1 de abril. Con todo, os sindicatos CIG, UXT, CUT e USO advirten de que se chega o 1 de abril sen acordo retomaranse as mobilizacións.

Nese caso, en lugar dunha folga indefinida recorreríase a xornadas de paro cada 15 días a partir de Semana Santa. Iso si, calquera decisión terá que ser ratificada en asemblea.