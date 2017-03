A Cámara de Comercio de Santiago e Lufthansa convocan unha xornada sobre oportunidades comerciais en Alemaña

A Cámara de Comercio de Santiago de Compostela celebrará este mércores unha xornada empresarial sobre as oportunidades comerciais en Alemaña, en colaboración coa compañía aérea Lufthansa.

A xornada, que terá lugar no salón Obradoiro do hotel NH Collection de Santiago, será inaugurada ás 10,30 horas polo presidente da Cámara, Jesús Asorey, a concelleira Marta Lois, o director do Igape, Juan Cividanes, e o director xeral de Lufthansa Group para España e Portugal, Carsten Hoffmann.

Está prevista a asistencia de 75 empresas de sectores diversos, como os servizos, o metal, a industria alimentaria, a planta ornamental, as artes gráficas e plásticas, a tradución, o téxtil, a biotecnoloxía, o turismo ou os transportes, entre outros.

O obxecto da xornada é mostrar ás pemes galegas as posibilidades de negocio e analizar os sectores de interese no mercado alemán. De forma global, o encontro permitirá ás empresas asistentes adquirir nova información para reforzar as súas exportacións e facilitar o acceso ao comercio alemán.

O director xeral de Lufthansa para España e Portugal presentará a xornada e ofrecerá un relatorio sobre 'As claves de Lufthansa e a internacionalización'. Pola súa banda, o director xeral da Cámara de Comercio Alemá para España, Walther von Plettenberg, dará un relatorio sobre as 'Relacións comerciais entre España e Alemaña: sectores de oportunidade comercial e de investimento'.